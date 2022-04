Seltsame Lehren aus der Geschichte: Torgau streicht Gedenkfeier zum "Elbe Day" am 25. April

Mit der Verbrüderung zwischen Ost und West scheint es auch im sächsischen Torgau erst einmal vorbei zu sein: Die Stadt veranstaltet dieses Jahr keine Gedenkfeier an das Zusammentreffen von Sowjetsoldaten und US-GIs am 25. April 1945. Grund ist der Krieg in der Ukraine.

Die sächsische Stadt Torgau hat in diesem Jahr die Gedenkfeier zum sogenannten "Elbe Day" abgesagt, die an das Zusammentreffen sowjetischer und US-amerikanischer Truppen am 25. April 1945 erinnert. Damals hatten sich sowjetische und US-Soldaten auf den Trümmern der Torgauer Elbbrücke die Hände gereicht.

Die aktuelle Lage in der Ukraine sei für eine derartige Zusammenkunft nicht passend, meinte Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) gegenüber dem MDR. Wer möchte, könne jedoch an dem Tag Kränze oder Blumen am Denkmal der Begegnung niederlegen.

Zudem lädt der Bischofskonvent am 25. April zu einem gemeinsamen Friedensgebet am Brückenpfeiler der ehemaligen Elbebrücke ein. Der sogenannte "Elbe Day", das Musikfestival am Elbufer, werde aber wie geplant am 30. April stattfinden, sagte die Bürgermeisterin weiter. Neben musikalischer Untermalung werden sich zahlreiche Vereine der ehemaligen sächsischen Residenzstadt vorstellen. Bei Anbruch der Dunkelheit ist weiterhin eine Friedens-Lichterfahrt auf der Elbe geplant.

Mehr zum Thema - Buchenwald und die vertauschten Fahnen – Geht es noch zynischer?