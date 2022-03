US-Halbleiterhersteller Intel plant Großfabrik in Magdeburg

Wie die Junge Welt berichtet, erhält Magdeburg den Zuschlag für eine große Chipfabrik des US-amerikanischen Herstellers Intel. Dafür sind Milliardeninvestitionen geplant, teilte der weltgrößte Chiphersteller am Dienstag mit.

Die Elbe-Städter setzten sich damit gegen eine Reihe anderer deutscher Bewerber durch. Spätestens im Frühjahr 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen. Der Produktionsstart ist für 2027 geplant. Der Bund will die Ansiedlung des Konzerns mit Sitz im kalifornischen Santa Clara finanziell unterstützen. Die Bundesregierung will Deutschland zu einem führenden Standort der Halbleiterindustrie ausbauen.

Intel-Chef Pat Gelsinger verriet in einem Videostream:

"In der ersten Phase planen wir Investitionen in Höhe von 17 Milliarden Euro für die Errichtung von zwei brandneuen, einzigartigen Halbleiterfabriken in Magdeburg."