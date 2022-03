Attacke auf Bundestagsabgeordneten: AfD-Politiker Karsten Hilse in Bautzen verletzt

Am Montag kam es im Rahmen der wöchentlichen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Bautzner Kornmarkt zu einem Angriff auf den Bundestagsabgeordneten Karsten Hilse (AfD). Er wurde an einem Stand seiner Partei attackiert und dabei verletzt. Die beiden Täter entkamen unerkannt.

Im sächsischen Bautzen ist am Montagnachmittag der Bundestagsabgeordnete der AfD Karsten Hilse angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei wurde er dabei leicht verletzt. Der AfD-Politiker und ehemalige Polizist hielt sich am Nachmittag an einem Infostand seiner Partei auf dem Bautzner Kornmarkt auf. Direkt nach dem Aufbau des Standes warfen zwei unbekannte jüngere Männer eine aufgestellte AfD-Fahne um. Der Bundestagsabgeordnete habe sie daraufhin ansprechen wollen.

Anstatt zu antworten habe ihn einer der Tatverdächtigen so heftig geschlagen, dass der 57-Jährige auf den Boden fiel. Hilse stand wieder auf und wollte den Mann erneut zur Rede stellen. Daraufhin schlug ihn der Tatverdächtige nach Polizeiangaben erneut nieder. Dann flüchteten die beiden Täter. Der Bundestagsabgeordnete wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Suche nach den Männern verlief der Polizei zufolge bisher erfolglos.

Kurze Zeit später hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des sächsischen Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. AfD-Politiker Malte Kaufmann sprach auf Twitter von einem "Anschlag" und wünschte Hilse schnelle Genesung.

Wieder Anschlag auf #AfD-Politiker. Ich wünsche meinem BT-Kollegen Karsten #Hilse schnelle Genesung. Hoffentlich werden die Täter ermittelt. Der von #Antifa & diversen Gruppen geschürte Hass trägt immer wieder Früchte. Wir lassen uns nicht einschüchtern!https://t.co/dhN5UCq2xP — Dr. Malte Kaufmann MdB (@MalteKaufmann) March 14, 2022

Bundesweit kommt es in den letzten Jahren immer häufiger zu Attacken gegen Personen, Parteibüros oder Infostände der AfD. Allein im Jahr 2020 waren es laut dem Portal Statista 694. Mit großem Abstand folgten Straftaten gegen Politiker der Grünen (206), CDU (189), SPD (169), Die Linke (138), CSU (42) und FDP (35).

Mehr zum Thema - AfD-Fraktion lehnt alle Sanktionen gegen Russland ab