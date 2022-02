Klima, Krieg und Krise: Lauterbach fordert Fleischverzicht

Nach den jüngsten Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum Zusammenhang von COVID-19 und dem Ukraine-Krieg forderte er nun, den Fleischkonsum deutlich einzuschränken – aus Gründen des Klimaschutzes und einer gesünderen Ernährung. Zwar würde er keine fleischlose Ernährung propagieren, meinte der SPD-Politiker gegenüber dem Spiegel. Doch trat er für eine starke Reduzierung des Fleischverzehrs ein:

Als weitere Gründe führte der Minister Gesundheitsaspekte ins Feld. Der jetzige Fleischkonsum habe Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zur Folge und sei mit Tierquälerei verbunden:

In diesem Zusammenhang kam der SPD-Politiker auch auf die Energiepolitik zu sprechen. So forderte er, die Energiewende zu beschleunigen, im Zweifelsfall auch auf Kosten des Naturschutzes:

"In diesen Fällen sind manchmal auch Umweltschützer eine Gefahr fürs Klima. Ich will es mal so ausdrücken: Was nützt uns das kurzfristige Überleben des Rotmilans, wenn Mensch und Tier insgesamt gefährdet sind?"