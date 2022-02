TV-Ansprache von Scholz: Furchtbarer Tag für die Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in einer TV-Ansprache ein weiteres Mal zur russischen Militäroperation in der Ukraine geäußert. Vor seinem Abflug zu einem Sondergipfeltreffen der Europäischen Union verurteilte er die Militäroperation als "Putins Krieg".

Scholz erklärte weiterhin, er habe dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wladimir Selenskij in einem Telefonat Solidarität versichert. Der Bundeskanzler sagte weiter, dass Putin "mit seinem Angriff die Zeit zurückdrehen" wolle.

"Aber es gibt kein Zurück in die Zeit des 19. Jahrhunderts, als Großmächte über die Köpfe kleinerer Staaten hinweg entschieden. Es gibt kein Zurück in die Zeit des Kalten Krieges, als Supermächte die Welt unter sich aufteilten in Einflusszonen."