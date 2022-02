USA verlegen F-35-Kampfjets nach Deutschland

Die US-Luftwaffe hat mehrere F-35-Kampfjets nach Deutschland verlegt. Diese weitere Aufrüstung der in Europa stationierten US-Streitkräfte soll "Aggressionen abschrecken und Verbündete verteidigen, falls die Abschreckung versagt", so Washington.

Mehrere Kampfjets des Typs F-35A Lightning II wurden am Mittwoch auf dem deutschen Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem stationiert, um "Aggressionen abzuschrecken und Verbündete zu verteidigen, falls die Abschreckung versagt".

Unterdessen warten die USA weiterhin auf eine angeblich "drohende" Invasion Russlands in die Ukraine.

Das US Air Force Reserve Command teilte in einer Erklärung mit, dass die Kampfjets "in voller Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung" nach Deutschland verlegt worden seien. Die Kampfjets würden "die Einsatzbereitschaft erhöhen, die kollektive Verteidigungshaltung der NATO verbessern und die Fähigkeiten zur Luftintegration mit Verbündeten und Partnerstaaten weiter steigern". In der Mitteilung hieß es außerdem:

"Die Flugzeuge sind für eine Vielzahl von Missionen zur Abschreckung von Aggressionen und zur Verteidigung von Verbündeten im Falle eines Scheiterns der Abschreckung ausgerüstet."

Während unklar bleibt, wie viele Flugzeuge verlegt wurden, rühmte sich Oberst Craig Andrle, Kommandeur der 388. Fighter Wing-Abteilung, dass der Einsatz "beweist, dass wir unserer Luftwaffe die Fähigkeiten der F-35A überall auf der Welt schnell zur Verfügung stellen können". US-General Jeff Harrigian, Kommandeur der US-Luftstreitkräfte in Europa, erklärte, dass der Einsatz "unsere Unterstützung der NATO-Verteidigung erheblich verbessert".

In dieser Woche verlegten die USA außerdem sechs KC-135 Stratotanker zum deutschen Luftwaffenstützpunkt Ramstein und acht F-15E-Kampfflugzeuge nach Lask in Polen.

Seit Ende Oktober behaupten Vertreter westlicher Regierungen und Medien, der Kreml plane eine Invasion in die Ukraine. In den vergangenen Wochen würden sich die Andeutungen, dass ein Krieg unmittelbar bevorstehe, häufen. Moskau dementiert diese Behauptungen wiederholt. Auch der Präsident der Ukraine Wladimir Selenskij sowie weitere hochrangige Regierungsvertreter haben die Behauptungen entkräftet.

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, behauptete kürzlich, dass "eine Invasion jederzeit beginnen könnte". Westliche Medien verkündeten mehrere mögliche Invasionstage, die jedoch alle ohne militärische Aktivitäten verstrichen.

In der Zwischenzeit evakuierten die USA ihre Botschaft in Kiew und rieten allen US-Amerikanern, die sich in der Ukraine aufhalten, das Land so schnell wie möglich zu verlassen, da ein baldiger Ausbruch des Konflikts bevorstehe. Medienberichten zufolge wurden die in der Ukraine stationierten CIA-Agenten aus Kiew nach Lwow evakuiert.

