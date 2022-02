Kiew: "Kein Grund zur Annahme, dass in dieser Woche eine Invasion durch Russland erfolgt"

Die ukrainischen Sicherheitskräfte sehen keinen Grund zur Annahme, dass Russland in dieser Woche eine groß angelegte Invasion in sein Nachbarland unternimmt. Dies, obwohl westliche Medien den Beginn einer Offensive für Mittwoch angekündigt haben, so ein Beamter in Kiew.

Am Montag zeigte sich Alexei Danilow, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, zuversichtlich, dass "die Situation absolut unter Kontrolle ist". In den vergangenen Wochen hatte er wiederholt eine angebliche Kriegsgefahr mit Russland heruntergespielt, obwohl westliche Politiker behaupteten, dass ein Konflikt unmittelbar bevorstehe. Nach einem privaten Treffen mit ukrainischen Abgeordneten erklärte er:

"Zum heutigen Zeitpunkt sehen wir nicht, dass ein groß angelegter Angriff der Russischen Föderation am 16. oder 17. stattfinden kann. Wir sehen das nicht."

Zuvor berichteten westliche Medien mit Verweis auf US-amerikanische Geheimdienstberichte, dass Russland für Mittwoch eine Invasion in die Ukraine plane. Obwohl diese Berichte von Washington nicht öffentlich bestätigt wurden, hat das Weiße Haus weiterhin darauf bestanden, dass ein Angriff jeden Tag beginnen könne.

Am Montag erklärte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij den 16. Februar zum Tag der Nationalen Einheit und ordnete das Abspielen der Nationalhymne im ganzen Land an. Zuvor wurde Kiew vom Westen darüber informiert, dass der Tag ein mögliches Datum für eine Invasion sei. Zwei Tage davor hatte Selenskij die USA um genauere Informationen über einen möglichen Angriff gebeten. Der ukrainische Staatschef betonte:

"Sollten Sie oder jemand anderes über zusätzliche 100-prozentige Informationen über eine Invasion der Ukraine durch Russland ab dem 16. Februar verfügen, geben Sie uns bitte diese Informationen."

In den vergangenen Monaten wurde Russland beschuldigt, mehr als 100.000 Soldaten an seiner Grenze zur Ukraine stationiert zu haben, was von einigen als Zeichen einer bevorstehenden Invasion gewertet wurde. Letzte Woche kündigten die USA an, dass sie mit der Evakuierung ihrer Botschaft in Kiew beginnen würden und forderten ihre Bürger auf, das Land zu verlassen.

