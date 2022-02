Moskau: Truppen im Süden und Westen Russlands kehren nach massiven Übungen in ihre Kasernen zurück

Russlands südliche und westliche Militärbezirke haben nach abgeschlossenen Übungen mit der Rückkehr der Truppen an ihre üblichen Stützpunkte begonnen. Das teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow Reportern mit.

Die russischen Streitkräfte werden nach Abschluss der Übungen zu ihren ständigen Einsatzorten zurückkehren. Einheiten des südlichen und des westlichen Militärbezirks haben bereits mit der Verladung auf Transporte begonnen und werden am Dienstag ausrücken. Generalmajor Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, sagte in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung:

"Nach Abschluss der Gefechtsübungen werden die Truppen wie immer gemeinsam zu ihren ständigen Einsatzorten marschieren. Teilstreitkräfte der südlichen und westlichen Militärbezirke, die ihre Aufgaben erfüllt haben, haben bereits mit der Verladung auf Eisenbahn- und Straßentransporter begonnen und werden heute in ihre Militärgarnisonen verlegt."

Er fügte hinzu, dass einige Einheiten allein als Teil von Militärkolonnen marschieren werden.

Konaschenkow wies darauf hin, dass die Verteidigungsattachés der ausländischen Botschaften in Weißrussland die letzte Phase der russisch-weißrussischen Manöver mit dem Codenamen "Entschlossenheit der Union" auf dem Truppenübungsplatz Obus-Lesnewski beobachten werden.

"Militärische Verteidigungsattachés ausländischer Botschaften in der Republik Weißrussland und Vertreter der Medien wurden eingeladen, die praktischen Übungen als Beobachter zu verfolgen."

Nach Angaben von Konaschenkow werden am 19. Februar auf dem erwähnten Truppenübungsplatz im Rahmen der Übung Schießübungen stattfinden. Während dieser Veranstaltung wird eine Brigade der Marineinfanterie zusammen mit Formationen und Militäreinheiten der weißrussischen Streitkräfte mit Unterstützung der operativen und taktischen Luftfahrt sowie der Heeresluftfahrt die Aufgaben der Landesverteidigung und Manöver in allen Richtungen üben.

Der offizielle Vertreter des Verteidigungsministeriums wies darauf hin, dass die russischen Streitkräfte eine Reihe groß angelegter operativer Ausbildungsmaßnahmen für die Streitkräfte fortsetzen, an denen praktisch alle Militärbezirke, Flotten und die Luftlandetruppen beteiligt sind.

"Entschlossenheit der Union 2022" ist eine gemeinsame russisch-weißrussische Militärübung. Sie findet auf dem Territorium Weißrusslands zur Überprüfung der militärischen Reaktionskräfte des Unionsstaates statt. Die Truppen des russischen Militärbezirks Ost und die Luftlandetruppen der russischen Streitkräfte, die an dieser Übung teilnehmen, üben in Zusammenarbeit mit den weißrussischen Streitkräften die Abwehr eines Angriffs auf den Unionsstaat im Rahmen einer Verteidigungsoperation.

