Bund-Länder-Gipfel: stufenweise Lockerungen bis zum 20. März

Bei der Videokonferenz am Mittwoch haben sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder auf einige Öffnungsschritte in der sogenannten "Corona-Pandemie" geeinigt. Diese sollen stufenweise am 4. März und am 20. März umgesetzt werden. An dem Ziel der allgemeinen Impfpflicht hält der Kanzler indes fest.