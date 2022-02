Sturm aus dem Westen – Warnung des Wetterdienstes

Bis zum Sonntag soll das Wetter in Deutschland von einer Sturmlage beherrscht werden, die heute Abend mit Böen von bis zu 80 km/h beginnt. In einem ersten Bundesland bleiben morgen die Schulen geschlossen.

Böen an der Küste von bis zu 80 km/h und in Höhenlagen von bis zu 140 km/h leiten die Sturmlage in der Nacht zum Donnerstag ein. In der Folge sind im Norden und der Mitte Deutschlands Böen von bis zu 115 km/h und in Höhenlagen ein ausgewachsener Orkan mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 140 km/h zu erwarten. An der Nordseeküste herrscht Sturmflutgefahr. Auf der Nordsee ist mit Einschränkungen des Fährverkehrs zu rechnen.

Ein Abflachen des Sturms ist im Norden erst am Samstag zu erwarten, in der Mitte und im Süden können sich Sturmböen noch bis Sonntag oder Montag halten.

In Nordrhein-Westfalen wurde für den morgigen Donnerstag der Unterricht abgesagt. Die Eltern von Kindergartenkindern wurden aufgerufen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Die Lehrer sollen aber dennoch zum Dienst erscheinen, um Schüler zu betreuen, bei denen die Nachricht nicht angekommen ist.

Mehr zum Thema - Schon 120 Tote und schwere Schäden durch Tropensturm in Madagaskar