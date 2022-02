S-Bahn-Zusammenstoß bei München: Todesopfer und mehr als zehn Verletzte

Am Nachmittag stießen im Landkreis München zwei S-Bahnen im Bereich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn zusammen. Dabei kam es zu einem Todesopfer und zahlreichen Verletzten. Wie es zu dem Unglück kam, ist derzeit noch unklar.

Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München sind am Montag ein Mensch getötet und mehr als zehn verletzt worden. Wie ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums berichtet, habe es eine niedrige zweistellige Zahl an Verletzten gegeben. Laut Polizei stießen die Bahnen gegen 16:40 Uhr im Bereich des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen im Landkreis München zusammen. Zunächst hatte Bild über das Todesopfer bei dem Bahnunglück berichtet.

Im südlichen Münchner Landkreis sind im Bereich des S-Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Vor Ort sind zahlreiche Einsatzkräfte, es gibt verletzte Personen, die Strecke ist derzeit komplett gesperrt. Weitere Informationen folgen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 14, 2022

Die Ursache sei noch völlig unklar. Wie ein Sprecher erklärte, laufen die Ermittlungen dazu noch. Auch die Identität des tödlich verletzten Opfers stand zunächst nicht fest. Wie der Münchner Merkur unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, soll sich der Unfall auf einem eingleisigen Streckenabschnitt ereignet haben. Die Deutsche Bahn (DB) hatte als Betreiber der S-Bahn zunächst per Twitter mitgeteilt, dass in dem Bereich zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn "Gegenstände auf der Strecke" seien. Die Strecke wurde gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Laut Polizei sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. (rt de/dpa)

