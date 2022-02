Berlin und Brandenburg heben 2G-Regel im Handel auf – dafür wird FFP2-Maske verpflichtend

"Angepasst" an die Omikron-Variante des Coronavirus, verkündete Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Montag die FFP2-Maskenpflicht für den Einzelhandel. Dafür dürfen nun auch wieder Ungeimpfte mit Schnelltest zu Ikea und Co.