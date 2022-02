Corona-Impfungen in Apotheken starten – Kritik von Ärzteverbänden

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rechnet damit, dass in den kommenden Wochen mehrere hundert Apotheken mit den Impfungen starten werden. Kritik an den Corona-Impfungen in Apotheken wurde unterdessen erneut von Ärzteverbänden laut.