Neue Impfkampagne der Bundesregierung: 60 Millionen Euro - für Werbung!

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montag die aktuelle Impfkampagne der Bundesregierung "Impfen hilft" vorgestellt. Ziel sei es, die Zahl der Booster-Impfungen voranzubringen, aber auch die Erst- und Zweitimpfungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 60 Millionen Euro.

von Bernhard Loyen

Am Montag, dem 24. Januar 2021, stellte Bundeskanzler Olaf Scholz den ersten Teil einer neuen Kampagne vor, mit der die Bundesregierung auch die letzten Impfskeptiker zeitnah überzeugen möchte. "Die Kommunikation zum Impfen soll mit einer neu aufgelegten Impfkampagne verstärkt werden", so die Darlegung der beabsichtigten Pläne. Auf der Webseite der Bundesregierung findet sich bezugnehmend der Präsentation der Kampagne folgende Aufforderung:

"Diejenigen, die bisher noch keine Impfung erhalten haben, sollten sich nun sofort impfen lassen."

Die Kampagne "Impfen hilft" basiert auf zwei Motiven, die auf pastellfarbenem Hintergrund in blau-grün stehende kreativ erarbeitete Slogans präsentieren:

"Impfen hilft – Auch allen, die es nicht mehr hören können" und "Impfen hilft – Auch allen, die du liebst."

Die unmittelbare Bewertung und Kritik fiel in den sozialen Medien eher skeptisch aus. Die Kampagne, erneut umgesetzt von der Agentur Scholz & Friends, wie auch die bis dato zwei bekannten Slogans werden als ideenlos, ambitionslos, banal und als "sehr deutsch" bezeichnet. In einem inzwischen gefürchteten Routinemechanismus wurden über Twitter die unmittelbaren Reaktionen geteilt. Dabei kam es zu sachlicher bzw. themenbezogener Kritik bis hin zu schlichtem Hohn und Spott:

Heute wieder #MPK - Mit Schriftzug hinter dem Platz von Bundeskanzler @OlafScholz - Man möchte hinzufügen: „Impfen hilft auch allen, die du nicht liebst.“ @RND_depic.twitter.com/sOBzKPOexm — Kristina Dunz (@WaltrautDunz) January 24, 2022

warum kam diese gamechanger kampagne so spät werden wir uns alle nur noch fragen#ImpfenHilftpic.twitter.com/dJrg3PGgex — moheb shafaqyar (@mohebshaf) January 24, 2022

#ImpfenHilftWer hat dafür Geld bezahlt und wenn ja, warum? pic.twitter.com/0kdK7bBT7P — Markus Kühbacher (@Kuehbacher) January 25, 2022

Was will uns die neue #Impfkampagne sagen? 🤔„…die es nicht mehr hören können.“ - Ist damit die Klospülung gemeint?Und Spaß beiseite: #Impfenhilft#Impfenschuetztpic.twitter.com/04nIcY6vKF — Kathrin Eb 🎶 (@Musician1980) January 25, 2022

Bezugnehmend der Kosten beziffert das Gesundheitsministerium das Budget für die Monate Januar bis März 2022 laut dpa auf 60 Millionen Euro. Beauftragte und verantwortliche Agentur ist erneut Scholz & Friends, diesmal ergänzt durch das Unternehmen Cosmonaut & Kings. Scholz & Friends war auch schon für vorherige Kampagnen seitens der Bundesregierung beauftragt worden. So entwarf und gestaltete sie zu Beginn der Corona-Krise die breit angelegte mediale Kampagne: "#wirbleibenzuhause – Weil das Leben retten kann". Auch zum damaligen Zeitpunkt kam es zu kontroversen Diskussionen auf Twitter:

Na so was aber auch. #GüntherJauch der gerade noch für das infantile Regierungsmotto #wirbleibenzuhause posiert hat, hat sich mit Corona infiziert. pic.twitter.com/4shH0e1d2z — TeaTime4Me ☕️ (@EarlGre20641024) April 9, 2021

Zum Jahresende 2020 folgte dann die Kampagne: #IchHatteCorona.

Im Sommer des Jahres 2021 gab es eine weitere Auftragsarbeit für das Bundesgesundheitsministerium unter dem Motto: Deutschland krempelt die #ÄrmelHoch. Das Budget für diese Kampagne betrug insgesamt 25 Millionen Euro.

Zur Thematik "Ausschreibungen bzgl. der Kommunikation zu Corona/COVID-19/Sars-Cov-2" in Zeiten der Corona-Krise beantwortete die Bundesregierung eine dementsprechende Frage im Jahre 2020 auf der Webseite FragDenStaat mit folgenden Zahlen: "Die Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung von Kommunikationsdienstleistungen erfolgt nach Durchführung einer europaweiten Ausschreibung seit 1. April diesen Jahres durch die Agentur Scholz & Friends Berlin GmbH in Berlin. Das Auftragsvolumen wurde zum Zeitpunkt der Ausschreibung auf 22.000.000 EUR für die Dauer von 4 Jahren geschätzt".

Die zuverlässigen Arbeiten scheinen der Agentur dienlich zu sein. Im November 2021 wurde bekanntgegeben, dass die Agentur Scholz & Friends "sich den im Juli ausgeschriebenen Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) für die Kommunikationsinitiative "Bayern spricht über 5G" gesichert habe. Der Auftrag läuft laut dem Artikel über ein Jahr und kann einmalig bis Ende 2023 verlängert werden.

Im Januar 2022 gab die Agentur bekannt, dass die "Scholz & Friends Family" durch die Übernahme der Healthcare-Spezialagentur VMLY&Rx Frankfurt erweitert wird. Diese trägt nun den Namen Scholz & Friends Health. Interessierte Bürger erfahren: "Mit der Aufnahme von VMLY&Rx Frankfurt in die Scholz & Friends Family erweitert Scholz & Friends sein Leistungsportfolio um hochspezialisierte und vielfach ausgezeichnete Healthcare-Expertise. Die ausgewiesenen Experten von VMLY&Rx Frankfurt widmen sich dem Spezialgebiet Rx – also den verschreibungspflichtigen Medikamenten. Vor allem die Bereiche Pharma und Biotechnologie, aber auch weitere Gesundheitssegmente, wie Medizintechnik, Veterinärmedizin und Dental, zählen zu den Kernkompetenzen der Agentur".

In dieser Woche beginnt nach Regierungsangaben die aktuelle Impfkampagne "Impfen hilft" in den sozialen Medien und im Radio, in der Woche darauf kommen Zeitungsanzeigen und Außenwerbung hinzu.

Gestern startete die neue Impfkampagne von Bund & Ländern #ImpfenHilft. Im Mittelpunkt stehen die Fragen und Ängste der Bevölkerung rund um die #Corona-Schutzimpfung. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin oder die 116 117. Mehr Infos: https://t.co/GUF9H6GKks. pic.twitter.com/5SdvtZqMZ0 — BMG (@BMG_Bund) January 26, 2022

Zudem sollen ab Mitte Februar Spots im Fernsehen zu sehen sein. Die Kampagne wird neben Deutsch auch in den Sprachen Arabisch, Englisch, Russisch und Türkisch ausgespielt, teilte das Ministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

