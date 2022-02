Kanzler Scholz: Auch seine Hamburger Wohnung wird rund um die Uhr bewacht

Das BKA sichert nicht nur den Potsdamer Wohnsitz von Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch dessen Hamburger Wohnung soll nun rund um die Uhr bewacht werden. In der Gunst der Wähler verlor Scholz erneut an Zustimmung. In den sozialen Medien wirft man ihm vor, abgetaucht zu sein.