Grüne Bundestagsabgeordnete Lang: Trotz Dreifachimpfung im Parlament positiv auf Corona getestet

Die designierte Grünen-Chefin Ricarda Lang kann nicht persönlich auf dem anstehenden Parteitag am Wochenende in Berlin vorsprechen. Am Mittwochabend, nach ihrer ersten Rede im Bundestag, ist ein PCR-Test positiv ausgefallen.