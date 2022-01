ZDF und Spiegel TV benötigen bezahlte "Corona-Demonstranten" als Komparsen für TV-Produktion

Die Redaktion von Spiegel TV bestätigte in einer Mitteilung, dass sie eine entsprechende Firma rückliegend beauftragt hat, für kommende Dreharbeiten benötigte Komparsen zu finden. Erste Hinweise fanden sich am Wochenende in den sozialen Medien über entsprechende Tweets:

Melden Sie sich, falls Sie am @zdf Dreh „TerraXpress Zivilcourage“ teilnehmen möchten, bei Frau Nelly Burmeister von @SPIEGELTV. Die Aufwandsentschädigung von 80€ ist garantiert und wird vor Ort ausbezahlt.(Etwa aus der Schatulle gegen Rechtsextremismus von @NancyFaeser)? pic.twitter.com/0AjomLvjgD — Andreas Patzwahl (@APatzwahl) January 16, 2022

Laut den nun veröffentlichten Details im Rahmen des Statements werden die verpflichteten Darsteller eingesetzt, um in einem von Spiegel TV produzierten Beitrag für die ZDF-Sendereihe Terra Xpress als Demonstranten zu agieren. Laut Angaben von Spiegel TV soll sich der Inhalt der Produktion mit Geschehnissen beschäftigen, die sich im Oktober 2020 in der bayerischen Stadt Neustadt und in den anliegenden Gemeinden abspielten. Zum damaligen Zeitpunkt erhielt der ortsansässige Bürgermeister mediale Aufmerksamkeit, da er sich in einem persönlichen Video eindeutig gegen sogenannte "Querdenkerdemonstrationen" in der Stadt Weiden bei Neustadt geäußert hatte. Die im Anschluss aufgetauchten Morddrohungen in den sozialen Netzwerken sorgten für eine breite Berichterstattung. Rund um die Dynamiken dieser Zeit wird nun ein Beitrag im Auftragvom ZDF von einem Spiegel-TV-Team produziert.

Die Darlegung im Spiegel-TV-Statement erläutert, dass im Rahmen des Terra-Xpress-Sendekonzepts benötigte themenbezogene Szenen mit dementsprechenden Komparsen, wenn nötig, nachgestellt werden. Der Originalwortlaut:

"Das inhaltliche Konzept der Sendereihe Terra Xpress sieht vor, dass gelegentlich Szenen, die bestimmte Sachverhalte aus der Vergangenheit thematisieren, in einer kurzen Sequenz beispielhaft nachempfunden werden. Diese Szene werden in der Sendung später deutlich als 'nachgestellt' gekennzeichnet."

Die Mitteilung von Spiegel TV beschreibt, dass für die Produktion eine "kurze Sequenz" nachgestellt werde, in der "Corona-Leugner vor dem Neustädter Rathaus aus Protest gegen die Haltung des Bürgermeisters demonstrieren". Diese Ereignisse würden entsprechend einer Zeugenaussage und Inhalten des Polizeiprotokolls nachempfunden, also nachgedreht. Nachweislich finden sich Originalaufnahmen der zweiten Protestveranstaltung genannter "Corona-Leugner" vor dem Neustädter Rathaus aus dem November 2020 im Netz:

Diese Bilder sind entweder nicht bekannt, entsprechen nicht ausreichend den Darlegungen der Zeugenaussage und Formulierungen des Polizeiprotokolls oder spiegeln nicht das "inhaltliche Konzept" der vom ZDF beauftragten Spiegel-TV-Produktion für das Format Terra Xpress.

