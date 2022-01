Montgomery: "Wir brauchen die Impfung ja auch noch für die fünfte, sechste und siebte Welle"

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery nimmt in der Corona-Krise kein Blatt vor dem Mund. Nun überrascht er mit einem Blick in die Kristallkugel und kündigt bereits die nächsten Corona-"Wellen" an.