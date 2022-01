Nachweislich manipulierte Corona-Zahlen in Bayern: Rücktritt von Söder gefordert

Haben @Markus_Soeder alle Möglichkeiten gegeben, in Sachen Inzidenz-Ausweisung Stellung zu nehmen - erst am Morgen per Nachricht an seine Pressestelle, dann via Besuch seiner PK. Wir berichten kritisch, aber wir sind fair. Den Kollegen einfach ignorieren? Unverschämt. // @welthttps://t.co/ZFEedGAUYS