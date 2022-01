Forscher zu Corona-Tests in Kitas: Genügt, wenn die Hälfte der Kinder teilnimmt

Um Corona-Ausbrüche in Kitas rechtzeitig zu erkennen, braucht nur mindestens die Hälfte der Kinder getestet werden. So lautet ein Ergebnis der sogenannten Würzburger Kita-CoV-Studie (Wü-KiTa-CoV), deren Ergebnisse in der Fachzeitschrift JAMA veröffentlicht sind.