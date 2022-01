FC Bayern München: Manuel Neuer und drei weitere Spieler positiv auf Corona getestet

Der Fussballverein FC Bayern München kündigte am 01. Januar 2022 mit, dass vier Spieler aktuell positiv auf Corona getestet wurden. Demnach handelt es sich um den Nationalmannschaftstorwart Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards. Zudem sei Co-Trainer Dino Toppmöller ebenfalls unter den bestätigten Fällen. Alle betroffenen Personen befänden sich in häuslicher Isolation.

Trainingsbeginn am 3. Januar - Vier Spieler positiv auf Corona getestet. 🔗: https://t.co/ngcuwNUhNHpic.twitter.com/zsC08X2TDm — FC Bayern München (@FCBayern) January 1, 2022

Die PCR-Testungen erfolgten laut BILD nach jeweiliger Rückkehr aus dem Ausland. Ebenfalls laut BILD-Angaben erhielten noch alle Spieler, Trainer und Betreuer nach dem letzten Hinrunden-Spiel am 17. Dezember 2021 gegen Wolfsburg in der Kabine die sogenannte Auffrisch-Impfung: "Alle Spieler, Trainer, sowie Staff-Mitglieder, bei denen dies bereits möglich war, haben die Booster-Impfung erhalten. Die Übrigen haben den Genesenen-Status oder sind geimpft", erklärte Prof. Dr. Roland Schmidt, Mannschaftsarzt und Kardiologe des FC Bayern gegenüber der Bild. Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala, waren laut Artikel nicht an der Impfaktion beteiligt, da sie erst vor Kurzem ihre Erstimpfung erhielten, beziehungsweise als ''Genesen'' gelten.

"Infolge der Anpassung des Test- und Hygienekonzepts an die aktuelle Pandemie-Lage werden zunächst alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder am Morgen des 3. Januar PCR-getestet", heißt es laut Kicker in der Klubmitteilung des FC Bayern München vom Samstag.

Sky Sport meldete am 01. Januar, dass auch der aktuelle deutsche Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp, trotz seiner vollständigen Impfung positiv getestet wurde und damit beim Spitzenspiel der Premier League gegen Chelsea, am heutigen Sonntag, nicht auf der Bank sitzen wird. Zuvor hatte der FC Liverpool laut Sky Sport schon am 31. Dezember 2021 drei Coronafälle innerhalb der Mannschaft bekannt geben müssen.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result. — Liverpool FC (@LFC) January 1, 2022

Klopp war im Oktober des Vorjahres in die Schlagzeilen geraten, nachdem er in einem Interview sein Unverständnis gegenüber Ungeimpften äußerte. Er habe sich "nicht nur impfen lassen, um mich selbst zu schützen, sondern auch, um alle Menschen um mich herum zu schützen." Entsprechend verstehe er auch nicht, "wie das eine Einschränkung der Freiheit sein soll, denn wenn das so ist, dann ist es auch eine Einschränkung der Freiheit, wenn man nicht trinken und Auto fahren darf, aber das akzeptieren wir."

Es ist vorbildlich, wie Jürgen Klopp es ehrlich ausspricht: Ungeimpft zur Party ist wie betrunken Auto fahren. Man gefährdet sich und andere. Echte Sportler tun das nicht. Fussballteams sollten hier helfen. Stadion nur für 2G und klare Appelle an die Fans https://t.co/HCvl9Ot4Wp — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 3, 2021

Manuel Neuer meldete sich laut Kicker via Instagram bei seinen Fans: "Ich werde die kommenden Tage in Quarantäne verbringen, denn ich bin positiv auf Corona getestet worden. Danke für alle Genesungswünsche! Mir geht es so weit ganz gut, ich habe zum Glück nur leichte Symptome. Passt auf euch auf und bleibt gesund!"

