Bundeswehrsoldat erklärt Regierung per Video den Kampf und ruft zu Demonstrationen auf

In den sozialen Medien geht am Donnerstag ein Video viral, in dem ein Bundeswehrsoldat die Bundesregierung wegen der Corona-Maßnahmen und der beschlossenen Impfpflicht bedroht. Laut Medienberichten wurde der Oberfeldwebel am späten Abend in München am Odeonsplatz festgenommen.