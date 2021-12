Umfrage: Lauterbach beliebter als Scholz

Einer im Auftrag des Springer-Blattes Bild erstellten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa-Consulere zufolge ist der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach der beliebteste deutsche Politiker nach Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Hinter ihm reihen sich Bundeskanzler Olaf Scholz, die Minister Cem Özedemir, Robert Habeck, Christian Lindner und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ein. Auf Platz 8 liegt nach wie vor Sahra Wagenknecht.

Einige CDU-Politiker erfreuen sich auf der Beliebtheitsskala eines Zugewinns. So zum Beispiel Friedrich Merz, der von Rang 13 auf Rang 10 steigen konnte. Die neue Außenministerin Annelena Baerbock tauschte durch ihr neues Amt ihren vorherigen Rang 17 mit Dietmar Bartsch auf Platz 16.

Bei der Sonntagsfrage liegt die SPD mit 27,5 Prozent sechs Prozent vor der CDU und konnte ihr einen halben Prozentpunkt abnehmen. Bei den übrigen Parteien gibt es keine Veränderung zur Vorwoche.

So wie bei der Sonntagsfrage die Zahl jener, die nicht oder andere Parteien wählen würden, nicht genannt wird, gibt es beim Beliebtheitsranking auch keine Angaben über die Zahl der Befragten, die auf die Frage, welchen Politiker sie schätzen, mit "keinen davon" antworteten. Insofern ist der oberflächliche Eindruck, die Ampelkoalition habe eine stabile Mehrheit, die sowohl in der Beliebtheit der Politiker als auch in der Sonntagsfrage zum Ausdruck kommt, nicht zu verifizieren.

Für die Erhebung wurden 2.075 Personen befragt.

Mehr zum Thema - Lauterbach: Schnelle Entscheidung über allgemeine Impfpflicht nötig