Söder bezeichnet Kubicki als "rechtsaußen" – und sendet Entspannungssignale nach Moskau

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat auf einer CSU-Pressekonferenz scharfe Kritik an der Berliner Corona-Politik geübt, wie die Welt berichtete. Die "Ampel" handle zu zögerlich, während die neue Omikron-Welle wie eine "Wand" auf die Gesellschaft zukomme. Man befände sich in einer völlig neuartigen Situation – ähnlich wie vor zwei Jahren zu Beginn der Corona-Krise. Söder forderte eine Blockierung des Messengerdienstes "Telegram", sandte aber auch versöhnliche außenpolitische Töne nach Moskau.

Corona und Kubicki

Den Hauptteil von Söders Erklärung nahmen die Corona-Politik und Kritik an der Bundesregierung ein. Insbesondere Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) würde mit seinen Äußerungen "massiv zur Spaltung der Gesellschaft" beitragen, meinte Söder. Kubicki hatte die Vermutung geäußert, manchen Befürwortern der 2G-Regelung und der Impfpflicht ginge es um Rache und Vergeltung an den Ungeimpften.

Markus Söder sparte ebensowenig an starken Worten: Teile der "Ampel" seien "außer Rand und Band". Der Gruppenantrag im Bundestag zur Impfpflicht habe eher "manche Demo befördert" anstatt sie zu "befrieden". Söder weiter wörtlich:

"Wenn man das liest, was Kubicki macht, das ist von der Wortwahl her – tatsächlich geht das in eine sehr ... sehr in eine Rechtsaußen-Ecke. Und es wäre dringend geboten, dass der Parteivorsitzende Christian Lindner dem ein Stück weit Einhalt gebietet. Es muss die FDP klären, wie ihre Haltung dazu ist."