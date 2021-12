Friedrich Merz gewinnt Mitgliederbefragung - und ist somit designierter CDU-Parteivorsitzender

Friedrich Merz wird neuer Parteivorsitzender der CDU. 62,1 Prozent der Abstimmenden votierten in einer Mitgliederbefragung für ihn. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gab das Ergebnis am Freitagnachmittag in der Parteizentrale bekannt. Sein Mitbewerber Norbert Röttgen erhielt demnach 25,8 Prozent, Konkurrent Helge Braun kam auf 12,1 Prozent. Merz galt bereits zuvor parteiintern als Bewerber mit den besten Chancen. An der Befragung hatten sich nach CDU-Angaben vom Donnerstag knapp zwei Drittel (64,3 Prozent) der rund 400.000 Mitglieder beteiligt.

Die Mitglieder haben entschieden - mit 62,13% Prozent im ersten Wahlgang unserer #Mitgliederbefragung: Friedrich #Merz ist der designierte Vorsitzende der #CDU Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch! #CDUVorsitzpic.twitter.com/X08sw5Varc — CDU Deutschlands (@CDU) December 17, 2021

Die Parteimitglieder konnten erstmals in der Geschichte der CDU eine Vorentscheidung über den Parteivorsitz treffen. Formal muss jedoch noch ein Parteitag über das Votum befinden. Dort werden dann auch die weiteren Mitglieder des Parteivorstands neu gewählt. Der Parteitag soll am 21. und 22. Januar stattfinden. Anschließend muss die Wahl per Briefwahl bestätigt werden.

Für Merz ist es der dritte Anlauf für den Parteivorsitz. Nach dem Rückzug der damaligen Kanzlerin Angela Merkel vom CDU-Vorsitz im Dezember 2018 hatte er gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Nach deren Rückzug hatte er sich zusammen mit Norbert Röttgen und Armin Laschet Anfang des Jahres erneut für den Parteivorsitz beworden - und gegen Laschet verloren. Nun votierten die CDU-Mitglieder bereits im ersten Anlauf für ihn. Glückwünsche kamen unter anderem vom CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sowie vom ehemaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

Herzlichen Glückwunsch an @_FriedrichMerz für das klare Votum der @CDU-Mitglieder. Gemeinsam und geschlossen wollen wir die #Union zu neuer Stärke führen. Die @CSU und ich persönlich freuen uns auf die Zusammenarbeit. — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 17, 2021

Glückwunsch, @_FriedrichMerz . Die Mitglieder unserer CDU haben sich mit deutlicher Mehrheit für Dich entschieden, das ist ein Appell zur Geschlossenheit der Partei. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) December 17, 2021

Der frühere Fraktionsvorsitzende der Unionsparteien im Bundestag Friedrich Merz gilt als Konservativer und Vertreter des Wirtschaftsflügels innerhalb der Partei. Seine Anhänger erhoffen sich von ihm entsprechend eine Rückbesinnung auf ein klares konservatives Profil, das bei der damaligen Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden Angela Merkel vermisst worden war. Insofern dürfte die inhaltliche Profilierung der CDU zu den wichtigsten Aufgaben des neuen Parteichefs zählen.

