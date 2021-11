Flüchtlinge an weißrussischer Grenze: Schäuble sieht Parallelen zwischen DDR und Weißrussland

Eine Flüchtlingskrise wie 2015 darf sich nach Ansicht des früheren Bundestagspräsidenten Schäuble nicht wiederholen. Die Toleranz und Aufnahmebereitschaft sei von geordneten Verfahren abhängig. Schäuble erinnerte an ähnliche Vorgänge in der DDR in den 1980er Jahren. Von dort aus seien damals Tamilen nach Westdeutschland geschickt worden.