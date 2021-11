Finanzexperte: Der Gaspreis könnte kurz steigen, aber Russland war immer verlässlich

Robert Halver ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank AG in Frankfurt. Die Baader Bank ist eine reine Investmentbank mit Firmensitz in Unterschleißheim, die ihre Gewinne vor allem im Wertpapierhandel erzielt und im letzten Geschäftsjahr eine Bilanzsumme von 1,2 Milliarden Euro hatte. Halver war vor seiner Tätigkeit bei Baader für deutsche und Schweizer Privatbanken tätig.

Halver meinte, im Moment wirke sich auch der Konflikt zwischen Weißrussland und Polen aus, in dem Russland eine große Rolle im Hintergrund spiele. Dadurch könne der Gaspreis in naher Zukunft wieder steigen. Man dürfe sich aber durch den Gaspreis nicht erpressen lassen.

Auf lange Sicht sieht er aber kein Problem.

"Russland war immer in der Vergangenheit klug beraten, und so klug sind sie auch, die Russen, das sind ja Schachspieler, also kluge Menschen, dass sie auch auf der Energieebene immer zuverlässige Lieferanten gewesen sind."