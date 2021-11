Gesundheitsminister der Länder wollen "Booster"-Impfungen für alle

Die Auffrischungsimpfungen sollen grundsätzlich für alle Menschen ab sechs Monate nach der (in der Regel) zweiten Corona-Impfung möglich sein, so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nach dem Gipfel der Gesundheitsminister der Länder. Die "vierte Corona-Welle" soll so gebrochen werden.