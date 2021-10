Coronaregeln: Kubicki rügt Söder – "unverfroren und unsinnig"

Am Freitag hat FDP-Vize Wolfgang Kubicki die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezüglich der künftigen Corona-Politik an eine mögliche Ampelkoalition scharf zurückgewiesen. Söder versuche nur, von "seiner eigenen Unfähigkeit abzulenken", so Kubicki.