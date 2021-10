Herbststurm "Ignatz": Lokführer wird in Brandenburg von herabstürzendem Ast erschlagen

Der erste Sturm dieses Herbstes hat sich in der Nacht in weiten Teilen des Landes beruhigt. Bahnausfälle, Unfälle und Schäden ebbten deutlich ab. Das Unwetter hatte am Donnerstag vielerorts zu Unfällen und Verletzungen geführt. In Brandenburg wurde ein Lokführer von einem herabstürzenden Ast erschlagen.

Den Sturmböen von Tief "Hendrik II" ist in der Nacht zum Freitag allmählich die Luft ausgegangen. Nachdem der Herbststurm "Ignatz" am Donnerstag noch in weiten Teilen Deutschlands gewütet hatte, entspannte sich die Lage zusehends. Dennoch waren die nach Skandinavien abziehenden Windböen in den Küstengebieten noch zu spüren. Für Freitag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Norden und in der Mitte Deutschlands erneut Böen oder Sturmböen voraus, dazu einzelne Gewitter im Laufe des Tages.

Während des Sturms ist bei Templin in Brandenburg auf einer Bahnstrecke ein Lokführer von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er am Freitagmorgen verstarb, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) mitteilte. Der 50-Jährige hatte demnach am Donnerstagmittag seine Regionalbahn gestoppt. Zusammen mit einem Kollegen wollte er Äste beseitigen, die durch den Sturm von den Bäumen auf die Gleise herabgefallen waren und den Zug an der Weiterfahrt hinderten. Dabei war er selbst von einem Ast getroffen worden.

In Hessen fiel auf einer Landstraße ein Baum auf ein fahrendes Auto, der 58-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. In Thüringen erfasste ein Ast das Auto eines Fahrers, der dann ebenfalls ins Krankenhaus musste. Ein Radfahrer in Sachsen-Anhalt wurde von einem umstürzenden Baum verletzt, ebenso wie ein 17-jähriger Motorradfahrer in Mecklenburg-Vorpommern. Mehrere Menschen wurden zudem durch umgestürzte Bäume in ihren Autos eingeklemmt.

Im niedersächsischen Wolfsburg verfehlte ein umstürzender Baum nur knapp eine 20-Jährige, die gerade aus dem Auto stieg. Ein Ast traf sie jedoch am Kopf, sie kam in eine Klinik. Eine 22-Jährige gab an, ihr Wagen sei auf der A31 von einer Windböe erfasst worden. Die Frau verlor die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab, ihr Auto überschlug sich – sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

In Nordrhein-Westfalen stellte die Deutsche Bahn zeitweise den Fernverkehr ein. Erst nach mehr als drei Stunden rollten ab dem Nachmittag wieder Schnellzüge auf den wichtigen Strecken nach Hamburg oder Berlin. Auch im Regionalverkehr gab es Verspätungen und Beeinträchtigungen durch Äste oder andere Gegenstände auf den Gleisen und in den Oberleitungen. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt stellte die Deutsche Bahn zeitweise den Regionalverkehr ganz ein.

Der erste Herbststurm habe insbesondere im Harz gewütet, teilte der DWD mit. Auf dem Brocken seien Windgeschwindigkeiten um die 150 Kilometer pro Stunde gemessen worden.

Eine Sturmflut setzte außerdem den Fischmarkt im Hamburger Stadtteil St. Pauli unter Wasser. Der Scheitel sei am frühen Donnerstagabend mit 1,72 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht worden, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Zahlreiche Schaulustige wollten das sehen.

Auch in Rheinland-Pfalz rückten Feuerwehr und Polizei zu vielen Einsätzen aus. "Die Telefone standen bei den Polizeidienststellen in der Westpfalz nicht still", teilte etwa das Polizeipräsidium in Kaiserslautern mit. Bei Kastellaun riss der Sturm ein Rotorblatt eines Windrades ab, die Polizei Mayen berichtete von einem "Trümmerfeld im Umkreis von etwa 150 Metern". Im Saarland kam es zur Überflutung von Unterführungen.

Auch die Telefon- und Stromleitungen wurden von den Sturmböen beschädigt, in mehreren Regionen Deutschlands fiel der Strom aus. In vielen Städten wie Rostock, Leipzig und Osnabrück blieben die Zoos und andere Einrichtungen geschlossen, teils wegen des hohen Bestands an alten Bäumen. Auch Parks und Gärten, etwa in Dresden, und Friedhöfe wie in Chemnitz oder Erfurt wurden sicherheitshalber gesperrt, geplante Bestattungen und Trauerfeiern fielen aus. In Köln sperrte man einen Teil des Dom-Vorplatzes ab. "Vorsicht Steinschlag" war auf Warnschildern zu lesen.

Auch Ausflugsziele wie die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz schlossen aus Sicherheitsgründen ihre Tore. Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald beendete alle Führungen, nachdem mehrere Bäume umgestürzt und der Strom zeitweise ausgefallen war.

In den Nachbarländern Tschechien und Frankreich wütete der Sturm ebenfalls und sorgte dort für Polizeieinsätze und Zugausfälle. Mehrere Menschen wurden verletzt. Auch aus den Niederlanden wurden Verletzte und Schäden gemeldet.

Mehr Zum Thema - Sturm fegt über Deutschland: "Schneise der Verwüstung" – Bahnchaos in weiten Teilen des Landes

(rt de/dpa)