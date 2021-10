Habeck kritisiert Russlands Gaslieferung und vermutet "Pokerspiel" Moskaus

In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" forderte der Grünen-Parteivorsitzende Robert Habeck die noch amtierende Bundesregierung dazu auf, mit Russland über die Gaslieferungen zu reden. Zudem mutmaßte er, dass Russland in dieser Angelegenheit "so eine Art Pokerspiel" betreibe.