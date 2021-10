"Engere Zügel" für Facebook gefordert – Bundesjustizministerin beklagt Profitinteressen

Nachdem eine Ex-Mitarbeiterin ausgesagt hatte, dass sogenannte Tech-Konzerne wie Facebook zuallererst an den Profit denken, ist die Politik aufmerksam geworden. So fordert die derzeitige Bundesjustizministerin Christine Lambrecht strengere Regeln für Plattformen wie Facebook. Sie will angeblich die Nutzer schützen.