Corona: AfD Sachsen klagt beim Verfassungsgerichtshof gegen Testpflicht an Schulen

Die Landtagsfraktion der AfD in Sachsen will die Testpflicht für Schüler vor dem Verfassungsgerichtshof in Leipzig anfechten lassen. Wegen "Verfassungswidrigkeit". Gegen eine Diskriminierung von Ungeimpften wolle man sich entschieden zur Wehr setzen.