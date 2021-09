Bericht: Union-Funktionäre wollen CSU-Chef Söder zu Jamaika-Verhandlungen drängen

Nach schlechten Resultaten bei der Bundestagswahl läuft in der Union ein Machtkampf. Die Kritik an CDU-Chef Armin Laschet wird immer lauter. Nun gibt es wohl in der Union laut einem Bericht von RND Bestrebungen, CSU-Chef Markus Söder zu Jamaika-Verhandlungen zu drängen.