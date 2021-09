Unionskanzlerkandidat Laschet hat gewählt – und den Stimmzettel falsch gefaltet

Armin Laschet hat gewählt. Gemeinsam mit seiner Frau gab er am Morgen in Aachen seine Stimme ab. Es komme auf jede Stimme an, erklärte der CDU-Vorsitzende. Auf Fotos ist zu erkennen, dass Laschet seinen Stimmzettel beim Einwerfen in die Wahlurne nicht korrekt gefaltet hatte.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat am Sonntag an seinem Wohnort in Aachen gewählt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gab am Vormittag kurz nach 11.00 Uhr seine Stimme für die Bundestagswahl ab. Laschet kam mit seiner Ehefrau Susanne zu dem Wahllokal in einer städtischen katholischen Grundschule. Zahlreiche Medienvertreter verfolgten Laschets Gang zur Wahlurne im Wahllokal 4101 im Stadtteil Burtscheid.

Der Unions-Kandidat sagte, die Bundestagswahl entscheide über die Richtung Deutschlands in den nächsten Jahren. "Und deshalb kommt es auf jede Stimme an", sagte er vor dem Wahllokal. Er hoffe, dass alle ihr Wahlrecht nutzen, "damit Demokraten am Ende eine neue Regierung bilden können".

Im Aachener Stadtteil Burtscheid hatte Laschet am Vortag auch vor mehreren Hundert Anhängern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seinen letzten Wahlkampf-Auftritt vor der Abstimmung absolviert.

„Die Bundestagswahl muss allgemein, frei, unmittelbar, gleich und geheim ablaufen. Das lernt in Deutschland jedes Schulkind. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (...) hatte den Stimmzettel nicht korrekt gefaltet und für jeden ersichtlich werden lassen, was er gewählt hat.“ 🤦‍♀️ https://t.co/USAnWznGuY — Simone Peter 🌍 #ClimateActionNow (@peter_simone) September 26, 2021

Auf Fotos ist zu erkennen, dass Laschet bei der Stimmabgabe seinen Stimmzettel nicht richtig gefaltet hatte, so dass zu erkennen war, wo er seine Kreuze gemacht hatte.

(rt/dpa)