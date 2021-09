Bundestag mit Platzproblemen: Abgeordnete müssen auf Büros warten

Nicht alle Abgeordneten werden nach der Bundestagswahl in den Genuss eines Büros kommen. Der Bau eines neuen Abgeordnetengebäudes ist noch nicht fertiggestellt, und der Bundestag könnte den jüngsten Rekord in seiner Größe übertrumpfen. Es muss eine provisorische Lösung her.