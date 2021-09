Kurz vor "ihrem Abflug" – Angela Merkel besucht Vogelpark Marlow

Kurz vor Ablauf ihrer 16 Jahre dauernden Amtszeit machte Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einen Überraschungsbesuch in ihrem alten Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vogelpark Marlow fraß ihr gleich eine ganze Schar der buntgefiederten Tiere aus der Hand. Das war bei den Kabinettskollegen nicht immer so...