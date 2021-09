Greta Thunberg vor Berlin-Reise: "Wir sind keine Lobbyisten für die Grünen"

Nur zwei Tage vor der Bundestagswahl wird die weltbekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg am Klimastreik in Berlin teilnehmen. In einem Interview betonte sie, dass sie keine Werbung für die Partei Bündis90/Die Grünen machen wolle. Dennoch hofft sie auf einen politischen Wandel in Deutschland.