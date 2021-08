Straßenumfrage: Was bleibt von Angela Merkel? Das sagen die Brandenburger

16 Jahre lang hat Angela Merkel Deutschland regiert – nicht immer mit vollster Zustimmung in der gesamten Bevölkerung. Oft wurde ihr vorgeworfen, Situationen einfach nur auszusitzen und anschließend oft die Position anderer Politiker oder Parteien zu übernehmen. Als Beispiel werden der Atomausstieg oder die Flüchtlingskrise genannt.

Dennoch hat Merkel als Bundeskanzlerin einen verhältnismäßig guten Ruf und wird in die Geschichte eingehen, so wie sie sie geprägt hat. Um vor dem Abschied aus dem Amt etwas über ihre Wahrnehmung in der Bevölkerung zu erfahren, startet RT DE eine bundesweite Straßenumfrage, die dieses Mal in Brandenburg geführt wurde.

Hier werden die Corona-Politik und das Jahr 2015 besonders stark gewichtet, doch insgesamt zeigt sich in dem Videobeitrag, dass die in diesem Jahr ihren Posten räumende Bundeskanzlerin in Brandenburg verhältnismäßig positiv bewertet wird.

Das sagten einige der befragten Bundesbürger auf die Frage, was von Merkel bleiben wird:

"Na ja, in letzter Zeit nicht so gute Sachen. Wegen der ganzen Corona-Angelegenheiten. Ich bin da nicht so begeistert von." "'Das schaffen wir' bleibt zurück. Und das hat ja auch ganz gut geklappt, denke ich mir." "Ihre unglaubliche Gelassenheit, auch in schweren Krisensituationen, das bewundere ich an ihr." "Um Gottes willen, weg damit, so schnell wie möglich!"

