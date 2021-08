Lauterbach orientierungslos in Leverkusen: Wo sind die Impfwilligen?

In Leverkusen liegt die Inzidenz schon bei 190. NRW verliert die Kontrolle. Wenn wir bis zur Bundestagswahl so weitermachen werden in den nächsten 5 Wochen zu viele Menschen schwer erkranken. Wir sollten jetzt überall wo möglich auch die 2G Regel anwenden. https://t.co/YhLDNuqoYX