Arbeitsminister Heil: Arbeitgeber sollen für Impfung werben

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil will in der künftigen Legislaturperiode vor allem eines - weitermachen wie bisher. Einzige Ausnahme ist der Mindestlohn, den er gemäß dem Wahlprogramm seiner Partei auf zwölf Euro erhöht sehen will.