Ecstasy-Tabletten im Wert von circa fünf Millionen Euro sichergestellt

Das Bayerische Landeskriminalamt berichtet über einen großen Tablettenfund im Landkreis Hof. In der Nähe von Münchberg konnten auf einem Autohof mehr als 170 Kilogramm Ecstasy-Tabletten von Schleierfahndern sichergestellt werden, nachdem von diesen sie bei einer Kontrolle auf einer Ladefläche eines Kastenwagens in fünf Kartons entdeckt worden waren.

Auf dem Schwarzmarkt hätten die Tabletten, die neben anderen Substanzen den Wirkstoff 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin enthalten, eine Summe von ungefähr fünf Millionen Euro generiert. Vier Personen, die zwischen 29 und 51 Jahre alt sind, sollen von der Polizei aufgrund des Verdachtes bandenmäßiger Einfuhr und des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft genommen worden sein.

Ecstasy-Tabletten im Wert von fünf Millionen Euro haben Schleierfahnder auf einem Autohof bei Münchberg in einem Kastenwagen entdeckt. Die mehr als 170 Kilogramm Rauschgift waren in fünf Kartons verpackt. Vier Männer sind in Untersuchungshaft.Mehr dazu: https://t.co/CFb0AhTvlkpic.twitter.com/QiCulZ2ZuB — Bayerisches Landeskriminalamt (@LKA_Bayern) August 16, 2021

Zwei der Personen befanden sich nicht in dem zum Schmuggeln genutzten Transportfahrzeug, hätten sich aber in einem Pkw befunden, der auf dem Autohof parkte. Stattgefunden habe der Zugriff der Staatsmacht bereits am vergangenen Donnerstag, wie es in einer aktuellen Mitteilung des LKA Bayern heißt.

Bislang wisse man weder, woher die Rauschmittel stammten, noch, für wen genau sie bestimmt gewesen wären. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München unter der Sachherrschaft der Staatsanwaltschaft Hof habe nun den Auftrag, die genaueren Hintergründe zu ermitteln. Bei den Festgenommenen handelt es sich nach Aussage der Polizeimeldung um Männer mit griechischer, türkischer, niederländischer und rumänischer Staatsangehörigkeit.

Laut der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht stammen derartige Ecstasy-Lieferungen fast ausschließlich aus den Niederlanden. Der Gehalt des enthaltenen MDMA pro Tablette stieg in der Vergangenheit von Jahr zu Jahr an. Im Datenjahr 2019/2020 erreichte er laut dem auf dem REITOX-Bericht basierenden Kurzbericht über die Situation illegaler Drogen in Deutschland erneut seinen bisherigen Höchststand.

Mehr zum Thema - Kolumbianische Marine beschlagnahmt 5,4 Tonnen Kokain im Wert von 185 Millionen US-Dollar