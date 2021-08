Jens Spahn zu Corona-Maßnahmen: "Noch einmal durchhalten bis zum Frühjahr!"

Während in Dänemark ab morgen die Verpflichtung zum Tragen einer Maske in Bus und Bahn abgeschafft ist, will Jens Spahn die Maskenpflicht in Deutschland noch bis nächstes Jahr beibehalten. Er ist sich sicher: "Maske tragen ist doch keine Lebenseinschränkung".