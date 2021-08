Wegen angeblicher Spionage für Russland: Britischer Staatsbürger in Deutschland festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin festnehmen lassen. Er soll einem russischen Geheimdienst gegen Geld dienstliche Dokumente verschafft haben.

Ein Staatsbürger des Vereinigten Königreichs ist am Dienstag in Potsdam wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen worden. Das gab die Bundesstaatsanwaltschaft am Mittwoch bekannt. Seine Wohnung und sein Arbeitsplatz wurden durchsucht.

Ihm wird vorgeworfen, seit mindestens November letzten Jahres für Russland Spionage betrieben zu haben. Bis zu seiner Verhaftung habe der Beschuldigte als ein lokaler Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin gearbeitet.

Er soll laut der Staatsanwaltschaft mindestens einmal dienstliche Dokumente an einen Vertreter eines russischen Geheimdienstes weitergereicht haben. Im Gegenzug für seine Informationen habe er Geld erhalten. Wie hoch die angeblichen Zahlungen ausfiel, erklärte die Staatsanwaltschaft nicht.

Mehr Informationen in Kürze.