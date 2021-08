Grüne Entschlossenheit: Baerbock läutet heiße Wahlkampfphase ein

Bündnis 90/Die Grünen haben die heiße Phase ihres Wahlkampfes eingeleitet: Im niedersächsischen Hildesheim stellte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock klar, dass die Themen Klima und Bildung für ihre Partei die Hauptthemen zur Bundestagswahl am 26. September seien.

Bündnis 90/Die Grünen haben die heiße Phase ihres Wahlkampfes eingeleitet. Im niedersächsischen Hildesheim wurde durch die Ansprache von Co-Parteichefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock schnell deutlich, dass ihre Partei die Themen Klima und Bildung zu den Hauptthemen für die Bundestagswahl am 26. September macht. Sie stellte klar, dass es nun darum gehe, eine Verschlimmerung unter anderem der Klimakrise zu verhindern. Dabei kam sie auch auf fossile Brennstoffe zu sprechen und forderte mehr Investitionen in saubere Energien sowie ein Klimaministerium.

Dieser Vorschlag kommt in der GroKo allerdings nicht gut an. Ihre Konkurrenten, der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sowie der für die SPD ins Rennen gehende jetzige Bundesfinanzminister Olaf Scholz, erteilten Baerbocks Gedankenspielen umgehend eine Abfuhr. Klimaschutz gehöre ins Kanzleramt. Aktuelle Umfragen sehen die Grünen auf Platz 2 hinter der Union. Schaut man sich die Kanzlerkandidaten allerdings direkt an, erhält man ein anderes Bild: Annalena Baerbock landet auf Platz 3, wenn die Bürger Bundeskanzler/Bundeskanzlerin direkt wählen könnten. Rang 2 sichert sich derzeit Armin Laschet, der allerdings von Olaf Scholz sogar noch übertrumpft wird.

Die Ära Merkel endet im Herbst nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin für insgesamt vier Amtszeiten. Sie hatte sich nach massiven Verlusten ihrer Partei bei der Hessen-Wahl im Jahr 2018 dazu entschieden, den Parteivorsitz abzugeben und in diesem Jahr auch als Kanzlerkandidatin nicht mehr anzutreten.

Mehr zum Thema - Friedrich Merz: Grüne wollen "möglichst viele Einwanderer nach Deutschland einladen"