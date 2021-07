Corona-Verlierer: Zehnmal mehr Selbstständige als prognostiziert rutschten in Hartz IV

Selbstständige zählen in Deutschland zu den größten Verlierern der Corona-Krise. Die Agentur für Arbeit ging in Folge der Restriktionen von 10.000 Selbstständigen aus, die die Grundsicherung beantragen würden. Anträge stellten dann mehr als 130.000. Die Leistungen sicherten den Lebensunterhalt, gingen an Versuchen, beruflich neu zu starten, jedoch vorbei.