"Pimmelbude CDU" – Linken-Politikerin provoziert mit Tweet

Ein Bild, das bereits vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in den sozialen Medien viral ging, sorgt nun bundesweit für heftige Reaktionen. Die Linke-Politikerin Rebekka Grotjohann wollte damit auf "Missstände" in der CDU hinweisen.