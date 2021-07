Kinderpornografie: Erneut Polizeigroßeinsatz im Raum Dresden

Über 110 Polizeibeamte haben am Mittwoch im Kontext von laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden gegen 14 Beschuldigte insgesamt 15 Wohnungen in Dresden, Meißen und Pirna sowie weiteren Orten in Sachsen untersucht. Bereits Ende April gab es einen ähnlichen Einsatz.