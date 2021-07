Bei IKEA in Lichtenberg: Berlin startet "Drive-in" für Corona-Impfungen

Mal schnell ein Regal kaufen und sich dabei quasi im Vorbeifahren impfen lassen? In Berlin ist das bald kein Problem mehr, auf dem Parkplatz von IKEA in Berlin-Lichtenberg öffnet am Wochenende ein "Impf-Drive-in". Damit soll die Impfung "näher zu den Menschen" gebracht werden.