"Gefährlicher Trend": WHO warnt vor Corona-Kreuzimpfung - Gesundheitsminister Spahn empfiehlt sie

Die Chefwissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Soumya Swaminathan, hat sich auf einer Pressekonferenz am Montag in Genf dagegen ausgesprochen, dass Patienten Corona-Impfstoffe unterschiedlicher Hersteller erhalten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sagte die indische Kindermedizinerin und Forscherin:

"Es handelt sich hier ein bisschen um einen gefährlichen Trend. Wir befinden uns auf einem daten- und belegfreien Gebiet."

Durch eine sogenannte Kreuzimpfung werde es in den Ländern zu einer chaotischen Situation kommen, wenn die Bürger entschieden, wann und wer eine zweite, dritte und vierte Impfdosis bekommt.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom, sagte am Montag, dass Firmen wie Pfizer ihre Impfstoffe lieber an die WHO senden sollten, damit die sie unter armen Ländern verteilen könne. Deren ungeimpfte Bürger bräuchten sie dringend gegen die Delta-Variante, sagte Adhanom. Dagegen dränge das amerikanische Pharmaunternehmen Pfizer Regulierungsbehörden in den USA und Europa, die Drittimpfung, sogenannte "Auffrischungen", zu genehmigen.

Empfehlung der STIKO: Spahn wirbt für Kreuzimpfung

Noch am 2. Juli 2021 hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für die Kreuzimpfung geworben. Damit war er einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gefolgt, berichtete tagesschau.de. Die STIKO plädierte für den Einsatz eines mRNA-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer oder Moderna als Zweitimpfung nach dem Vektor-Impfstoff AstraZenica. Die Gesundheitsminister der Länder wollten sich nach einer Beratung mit dem Bundesgesundheitsminister an die Empfehlung der STIKO halten.

Spahn sagte zu der Kombination von Impfstoffen, dass sie nach wissenschaftlichen Erkenntnissen besonders wirksam sei. Sie biete einen hohen Schutz, ausreichend Impfstoffe seien auch vorhanden. In der Begründung der STIKO hieß es, dass durch die Kreuzimpfung der Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung verringert werden könne. Statt der neun bis zwölf Wochen zwischen zwei AstraZenica-Impfungen seien es nur mindestens vier.

Bereits vorher war man in Deutschland dazu übergegangen, Patienten unter 60 Jahren AstraZenica als Zweitimpfung nicht zu verabreichen. Grund hierfür waren einige Thrombose-Fälle, die vor allem bei jungen Frauen aufgetreten waren.

